Mercato - OM : Riolo charge une recrue sur son salaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pierre-Emerick Aubameyang a brillé jeudi soir avec l'OM en inscrivant un triplé en Europa League face à l'Ajax Amsterdam. Mais le buteur gabonais ne semble pas avoir digéré les critiques de ces dernières semaines à son égard, et Daniel Riolo évoque sèchement le sujet en rappelant notamment les moyens financiers déployés pour le recruter lors du dernier mercato estival.

Considéré comme la nouvelle grande star de l'OM après son recrutement l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) peine toutefois à trouver son rythme de croisière depuis son arrivée au Vélodrome. Le buteur gabonais, qui s'est engagé pour trois ans avec un salaire mensuel estimé à 700 000€, n'a inscrit qu'un seul but en 12 matchs de Ligue 1, et les critiquent fusent à son sujet depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, même s'il a inscrit un remarquable triplé avec l'OM jeudi soir en Europa League contre l'Ajax Amsterdam (4-3), Aubameyang n'était pas en fête et a célébré très timidement sa performance.

« Je suis quelqu’un d’humain... »

« Je suis quelqu’un d’humain et il faut rester humble dans ces moments-là. Je remercie mes coéquipiers de me faire travailler au quotidien, d’être avec moi et pour le soutien que j’ai reçu avec certains mots qui font du bien dans des moments comme ça .Je suis très touché par cette solidarité », a indiqué Aubameyang au micro de RMC Sport après la rencontre. Mais de son côté, Daniel Riolo ne regrette aucunement les critiques à l'égard du buteur de l'OM et en a remis une couche à son sujet dans l'After Foot, sur RMC Sport .

« Joueur vedette, gros salaire, gros CV. On attend beaucoup de toi »