Mercato - OM : Rabiot choque le PSG avec son transfert ?

Pierrick Levallet

Adrien Rabiot a surpris tout le monde sur le mercato. Alors qu’il était annoncé dans le viseur de clubs comme l’AC Milan ou Manchester United, l’international français a finalement signé à l’OM mi-septembre. Son transfert libre en aurait d’ailleurs choqué plus d’un au PSG, le milieu de terrain de 29 ans ayant été formé chez les Rouge-et-Bleu.

«Une grande surprise» de voir Rabiot à l’OM

« Adrien Rabiot est désormais officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille, ce qui est une grande surprise. Je ne pense pas que beaucoup de gens s'attendaient à ce que quelqu'un franchisse le fossé PSG-Marseille aussi rapidement que cela s'est produit, donc je pense que cela a choqué certaines personnes au PSG et dans l’industrie » a ainsi révélé le journaliste Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside.

Rabiot a le PSG en ligne de mire !

Adrien Rabiot venant à peine de débarquer sur la Canebière, Roberto De Zerbi n’a pas jugé bon de le convoquer dans le groupe contre l’OL ce dimanche. L’international français pourrait toutefois disputer ses premières minutes à l’OM contre Strasbourg dimanche prochain. Le milieu de terrain de 29 ans a d’ailleurs coché le 27 octobre sur son calendrier, date de la réception du PSG au Vélodrome. À suivre...