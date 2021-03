Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès valide deux choix forts de Sampaoli !

Publié le 15 mars 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

En difficulté depuis leur arrivée à l’OM l’été dernier, Luis Henrique et Mickaël Cuisance sont en train de totalement se relancer grâce à la nomination de Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli est déjà en train de relancer l’OM ! Pour ses deux premiers matchs sur le banc du club phocéen cette semaine, face à Rennes (1-0) et Brest (3-1), l’entraîneur argentin a fait carton plein en enchainent deux succès de rang. Et par la même occasion, Sampaoli a réussi à relancer deux recrues du dernier mercato estival, qui avaient jusqu’ici du mal à afficher leurs qualités à l’OM : Mickaël Cuisance et Luis Henrique.

Cuisance et Luis Henrique, le premier pari réussi de Sampaoli