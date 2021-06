Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria prend déjà une grosse décision pour Gerson !

Publié le 13 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Attendu dans les prochains jours à l’OM pour y signer son contrat, Gerson pourrait toutefois rapidement repartir…

L’OM l’a officialisé il y a quelques jours désormais, sa première recrue estivale se nomme Gerson. Milieu de terrain de 24 ans, évoluant à Flamengo, le Brésilien était réclamé par Jorge Sampaoli, qui souhaitait en faire l’un des piliers de son entrejeu. Et cela sera donc le cas. Pablo Longoria est arrivé à ses fins en actant donc le renfort de Gerson, mais désormais, la question de savoir quand il débarquera à l’OM et fera ses grands débuts. Et cela pourrait ne pas être pour tout de suite.

Gerson aux Jeux Olympique !