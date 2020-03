Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans ce dossier à 0€ !

Publié le 2 mars 2020 à 7h30 par La rédaction

Pisté par l’Olympique de Marseille, Matthew Longstaff aurait un nouveau courtisan de premier choix... en Italie.

Après Chris Waddle et Joey Barton, les Marseillais pourraient accueillir un nouvel Anglais ! L’Olympique de Marseille suivrait en effet de très près Matthew Longstaff, dont le contrat avec Newcastle prend fin en juin prochain. Récemment, l’Inter a également été cité parmi les courtisans du milieu de terrain, mais désormais, un nouvel adversaire devrait venir compliquer la tâche de l’OM.

Le Milan AC également dans le coup pour Longstaff