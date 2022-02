Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik relancé par... une recrue hivernale ?

Publié le 8 février 2022 à 3h45 par A.M.

L'arrivée de Cédric Bakambu va finalement pouvoir libérer Arkadiusz Milik comme l'explique Bernard Rodriguez.

Après plusieurs semaines en dents de scie, au point d'avoir été relégué sur le banc de touche par Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik a inscrit un triplé contre Angers vendredi soir (5-2). Pour l'occasion, l'international polonais était aligné à la pointe de l'attaque de l'OM aux côtés de Cédric Bakambu. Et le néo-Marseillais semble être le complément idéal à Arkadiusz Milik comme le souligne le technicien phocéen Bernard Rodriguez.

«Bakambu a bougé comme il fallait autour de Milik»