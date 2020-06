Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud s'active pour boucler deux autres jolis coups !

Publié le 11 juin 2020 à 0h45 par La rédaction

L’Olympique de Marseille devrait très prochainement faire signer deux contrats professionnels aux minots Nassim Ahmed (19 ans) et Cheick Souaré (17 ans). D’autres jeunes sont très proches de passer chez les pros.

Depuis quelques saisons maintenant, les jeunes joueurs issus du centre de formation de l’Olympique de Marseille se montrent très prometteurs. Les plus précieux d’entre eux, Maxime Lopez (22 ans), Boubacar Kamara (20 ans), Lucas Perrin (21 ans) ou plus récemment Marley Aké (19 ans) ont rapidement réussi à se faire une place dans l’effectif marseillais. Et cela fait maintenant plusieurs semaines que la direction marseillaise se concentre sur la signature de ses jeunes. De quoi faire oublier le dossier Isaac Lihadji. Après avoir fait signer un premier contrat professionnel au jeune Aaron Kamardin (18 ans), l’OM ne baisse pas de régime et continue de discuter avec ses minots.

Nassim Ahmed et Cheick Souaré vont signer pro !