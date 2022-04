Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit une porte s’ouvrir pour cet été, mais…

Publié le 8 avril 2022 à 5h30 par T.M.

Si Amine Harit est actuellement prêté à l’OM, Pablo Longoria devrait avoir la possibilité de le conserver définitivement. Mais cela est encore loin d’être fait.

Alors que la saison n’est pas encore terminée, le prochain mercato estival se prépare déjà maintenant chez les différents clubs européens. Du côté de l’OM, Pablo Longoria est ainsi au travail pour tenter d’apporter des retouches à l’effectif de Jorge Sampaoli. Alors que le club phocéen a été très actif lors des dernières fenêtres, le mercato estival pourrait donc être animé sur la Canebière. Qui sera alors recruté par l’OM ? Certaines réponses pourraient déjà être au sein du groupe actuel de Sampaoli.

Un transfert définitif pour Harit ?