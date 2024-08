Mercato - OM : Longoria va commettre une grave erreur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir massivement renforcé son effectif, Pablo Longoria espère désormais dégraisser et a même dressé une liste d’indésirables sur laquelle figurent notamment Samuel Gigot, Chancel Mbemba ou encore Jordan Veretout. Et pour Daniel Bravo, c’est une erreur de vouloir se séparer de ces joueurs-là qui étaient encore des cadres la saison dernière.

Cet été, l'OM a clairement dynamité le mercato en recrutant pas moins de neuf nouveaux joueurs Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli et Elye Wahi. Evidemment, une telle vague d'arrivées devrait entraîner des départs. Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ou encore Pierre-Emerick Aubameyang et Jonathan Clauss sont partis, mais ce n'est pas encore terminé puisque Pablo Longoria a créé un loft dans lequel sont présents d'anciens cadres tels que Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Jordan Veretout, qui sont tous invités à partir d'ici le 30 août. Mais selon Daniel Bravo, c'est une erreur de se séparer de ces joueurs-là.

«Je n’écarte pas l’idée de revoir Gigot ou Mbemba»

« Je pense qu’il faut un avant-centre supplémentaire, depuis la blessure, que l’on soupçonne très grave, de Faris Moumbagna. Derrière, je n’écarte pas l’idée de revoir Gigot ou Mbemba, s’ils ne partent pas. Ils seront peut-être réintégrés, car c’était quand même les tauliers de la saison passée », rappelle-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.

«Je pense qu’ils peuvent avoir leur utilité cette saison»

« Ils paient le fait que l’OM a fini 8e de Ligue 1 et que finalement il y ait l’envie de changer, le sentiment que le club ne pourrait pas aller plus haut avec ces joueurs. Mais je trouve que ce sont de bons joueurs, fiables, tout comme Vérétout. Je pense qu’ils peuvent avoir leur utilité cette saison », ajoute Daniel Bravo, pas convaincu par la stratégie de l'OM.