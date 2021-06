Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria traite avec l’agent de Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 juin 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM est en quête de nouveaux renforts offensifs pour son mercato estival, la presse italienne indique que Pablo Longoria est en train de négocier une piste avec le célèbre Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo.

Entre Florian Thauvin et Valère Germain qui arrivent au terme de leur contrat à l’OM et Arkadiusz Milik qui est annoncé avec insistance sur le départ, Pablo Longoria doit plus que jamais se mettre en quête de renforts en attaque pour cet été. Ces derniers jours, la piste menant à la pépite argentine Thiago Almada (20 ans, Vélez Sarsfield) semble s’être refroidie, et pour cause, l’OM aurait décidé de se pencher sur un autre profil…

L’OM discute avec Jorge Mendes pour Leão

Comme l’a indiqué le journaliste italien Nicolo Schira samedi, l’OM serait très intéressé par le profil de Rafael Leão, et Pablo Longoria s’est d’ailleurs manifesté auprès de l’agent de l’attaquant portugais du Milan AC, Jorge Mendes, qui gère également les affaires de Cristiano Ronaldo. Reste à savoir si l’OM raflera la mise avec Leão cet été…