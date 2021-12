Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tape du poing sur la table pour Milik !

Publié le 27 décembre 2021 à 19h10 par A.C.

Pablo Longoria semble avoir les idées claires au sujet de l’avenir d’Arkadiusz Milik, prêté par le Napoli à l’OM depuis l’hiver 2021.

Il y a seulement quelques mois, personne ne pouvait imaginer un Olympique de Marseille sans Arkadiusz Milik. Mais la situation a bien changé cette saison. Revenu de blessure, le Polonais ne convainc toujours pas et Jorge Sampaoli a même montré pouvoir être plus efficace sans lui. Ainsi, L’Équipe a récemment annoncé que son entourage aurait commencé à regarder ailleurs et une option pourrait se présenter avec la Juventus. A la recherche d’un attaquant de pointe, les Bianconeri auraient l’intention de se tourner vers le numéro 9 de l’OM.

Pas question d’un prêt pour Milik