Mercato - OM : Longoria révèle une menace à cause de Rabiot

Alexis Brunet

Alors que le mercato avait déjà fermé ses portes, l’OM a bouclé un dernier gros coup en mettant la main sur Adrien Rabiot cet été. Le milieu de terrain est arrivé libre de tout contrat, mais il a tout de même un salaire important pour les finances marseillaises. Selon Pablo Longoria, le club phocéen prend d’ailleurs un risque financier avec la signature de l’international français.

Selon bon nombre d’observateurs, l’OM a réalisé un très bon mercato cet été. Le club phocéen a notamment mis la main sur quelques joueurs expérimentés, comme Pierre-Emile Højbjerg au milieu de terrain, ou bien Mason Greenwood en attaque, qui réalise un très bon début de saison. Mais Marseille a également réalisé un coup de génie, en réussissant à attirer Adrien Rabiot gratuitement.

« C'était une opportunité énorme »

Pour L’Équipe, Pablo Longoria est revenu sur l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM. Faire signer le milieu de terrain était une opportunité énorme pour le club phocéen, qui permet au passage de montrer toute son ambition. « C'était une opportunité énorme, au niveau du club. On a décidé d'être ambitieux, et en même temps exigeants. J'ai demandé à toutes les équipes d'avoir des revenus commerciaux supplémentaires pour se permettre de recruter Adrien Rabiot. Ce n'était pas prévu au 30 août. On doit maintenant créer des extras, pour porter tous les gens au même niveau. »

« On prend un risque financier pour chercher à gagner sportivement »

Toutefois, en faisant venir Adrien Rabiot à Marseille, l’OM prend un risque financier, car l’ancien joueur de la Juventus de Turin possède un gros salaire. Pablo Longoria espère que cette prise de risque permettra d’avoir de grandes retombées sportives. « Quand Medhi m'a dit qu'il y a cette possibilité Rabiot, c'était un peu comme avec le coach De Zerbi. La première chose, c'était d'appeler le conseil de surveillance pour expliquer, la deuxième d'expliquer à Frank. Tout le monde était aligné : on prend un risque financier pour chercher à gagner sportivement, et cela nous ramène beaucoup plus de retombées dans l'avenir. Dans ma position, clairement, c'est un gros avantage d'avoir un propriétaire solide, stable et déterminé comme lui. Quand j'étais dans l'analyse de tous les chiffres pour faire venir Adrien, comment... Frank me disait : "On y va !" OK, je dois bien faire les choses, mais ton propriétaire, il a la foi. »