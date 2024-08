Mercato - OM : Longoria reçoit un gros coup de pression !

Arnaud De Kanel

Une fois n'est pas coutume, Pablo Longoria a encore changé plus de la moitié de l'effectif de l'OM durant l'intersaison. Le président du club phocéen cherche désormais à faire partir des valeurs sûres comme Jordan Veretout et Chancel Mbemba. Bixente Lizarazu n'apprécie pas cette façon de faire.

L'OM espère encore boucler quelques dossiers d'ici la fin du mercato estival. Pour l'heure, la priorité est donnée aux départs avec l'instauration d'un loft qui écarte Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Samuel Gigot du groupe pro. Ces trois joueurs ont pourtant tout donné pour l'OM depuis qu'ils sont arrivés et ils n'apprécient pas le traitement dont ils font l'objet. Bixente Lizarazu non plus.

«Ce que j’aimerais aussi, c’est qu’ils s’occupent bien des joueurs du loft»

Le champion du monde 98 l'a fait savoir ce dimanche dans Téléfoot. « On a l’habitude avec Longoria, après, il faut que ça prenne avec le nouveau coach. Ça donne l’impression que c’est en train de prendre. Ce que j’aimerais aussi, c’est qu’ils s’occupent bien des joueurs du loft, parce qu’ils ont répondu présents », a lâché Lizarazu, avant de poursuivre.

«Il faut être correct avec ces joueurs»

« Des gars comme Pau Lopez, Samuel Gigot, Jordan Veretout ou Chancel Mbemba ont répondu présents. Changer comme ça, ça veut dire quoi ? Tu prends un mec comme ça et puis un an après tu le jettes parce que tu veux changer ton équipe. Il faut être correct avec ces joueurs », a ajouté Bixente Lizarazu. Le message est passé.