Mercato - OM : Longoria réclame 4M€ pour un transfert !

L’OM est en pleine mutation cet été. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’effectif marseillais est en train d’être grandement modifié. Après avoir vendu Jonathan Clauss à l’OGC Nice, Pablo Longoria pourrait d’ailleurs vendre un nouveau latéral. En effet, Ulisses Garcia n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi et le club phocéen pourrait donc le vendre cet été. Pablo Longoria souhaiterait récupérer sa mise pour le Suisse, c’est-à-dire 4M€.

La saison dernière, l’OM a échoué à la huitième place en Ligue 1. Cela signifie que les Marseillais ne participeront pas à une coupe d’Europe et cela pourrait les aider à retrouver le haut du classement. Pour cela, ils compteront également sur Roberto De Zerbi, qui a pris la place de Jean-Louis Gasset cet été. L’arrivée du technicien italien suscite de nombreux espoirs, mais il faudra également que l’effectif soit compétitif.

L’OM a misé sur Greenwood en attaque

Pour le moment, Roberto De Zerbi s’est déjà vu offrir quatre recrues cet été. En attaque, c’est Mason Greenwood qui est arrivé. L’Anglais a coûté plus de 30M€ à l’OM et il aura la lourde tâche de faire oublier Pierre-Emerick Aubameyang, qui a rejoint l’Arabie saoudite. En défense, le club phocéen a mis la main sur Lilian Brassier, en provenance de Brest. C’est au milieu de terrain qu’il y a eu le plus de recrues pour l’instant, car Pablo Longoria a recruté Ismaël Koné, mais aussi Pierre-Emile Højbjerg.

L’OM veut 4M€ pour laisser partir Ulisses Garcia

Après avoir beaucoup recruté, l’OM pourrait également vendre. D’après les informations de Foot Mercato, Ulisses Garcia pourrait être le prochain à quitter Marseille. En effet, Roberto De Zerbi ne compterait pas sur lui et le club phocéen ne le retiendra pas. Toutefois, pour le laisser partir, Pablo Longoria veut obligatoirement récupérer la même somme qu’il avait déboursée en janvier dernier, à savoir 4M€. Toujours selon FM, l’international suisse disposerait d’une belle cote en Allemagne, où Augsbourg est notamment intéressé.