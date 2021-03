Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’a pas dit son dernier mot pour Thauvin !

Publié le 14 mars 2021 à 23h15 par A.C. mis à jour le 14 mars 2021 à 23h24

Pablo Longoria semble déterminé à retenir Florian Thauvin, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille se termine en juin prochain.

Peut-on croire à une prolongation de Florian Thauvin ? Jusqu’à il a quelques semaines encore, un départ semblait inéluctable pour l’ailier de l’Olympique de Marseille. Pourtant l’arrivée de Jorge Sampaoli pourrait avoir changé les choses. Le nouvel entraineur de l’OM s’est en effet publiquement positionné pour une prolongation de Thauvin. « J'ai toujours l'espoir que les grands joueurs se sentent impliqués dans un projet personnel » a déclaré le coach de l’OM. « Je considère Florian comme un grand joueur. Il faut qu'il retrouve son niveau. C'est un joueur sur lequel j'aimerais compter. C'est un joueur déterminant ». Le joueur a de son côté expliqué ne pas avoir la moindre idée de ce qu’il fera à l’avenir...

Thauvin discute d'une prolongation avec l'OM