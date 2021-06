Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria idéalement placé pour recruter David Luiz ?

Publié le 15 juin 2021 à 23h30 par A.M.

Dans le viseur de l'OM, David Luiz est également suivi par de nombreux clubs brésiliens. Mais le défenseur, dont le contrat à Arsenal prend fin le 30 juin, souhaite rester en Europe.

Cet été, l'une des priorités de l'Olympique de Marseille sera de renforcer sa charnière centrale. Et pour cause, à l'heure actuelle, Lucas Perrin et Alvaro Gonzalez sont les deux seuls axiaux à être assurés d'être là la saison prochaine. En effet, le départ de Duje Caleta-Car, pour renflouer les caisses du club, est régulièrement évoqué, tandis que l'OM a décidé de ne pas lever l'option d'achat de Leonardo Balerdi afin de tenter de boucler son transfert définitif contre une somme inférieure aux 14M€ de son option d'achat. Dans cette optique, l'OM s'intéresserait à David Luiz.

Plusieurs clubs brésiliens dans le coup, mais David Luiz veut rester en Europe