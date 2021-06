Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros coup David Luiz est déjà validé !

Publié le 15 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Libre de tout contrat, David Luiz est dans le viseur de l'OM. Et visiblement, ce serait une très bonne idée pour Jorge Sampaoli.

En quête d'un renfort défensif expérimenté, l'OM s'intéresserait à David Luiz dont le contrat à Arsenal s'achève le 30 juin. L'ancien défenseur du PSG serait d'ailleurs très intéressé à l'idée d'évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli. Une association qui pourrait d'ailleurs très bien fonctionner comme l'explique Loïc, l’un des gérants du compte Twitter ArsenalFansFr .

«David Luiz est capable d’avoir un rôle important à Marseille»