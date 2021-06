Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend un énorme risque à 5M€ !

Publié le 15 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Révélée dimanche soir par RAC1, la piste menant à Konrad de la Fuente a pris de l'ampleur, au point que son arrivée serait déjà bouclée. Mais la somme évoquée semble représenter un pari.

Après avoir bouclé l'arrivée de Gerson, l'OM s'apprête à officialiser sa deuxième recrue estivale. Il s'agira de Konrad de la Fuente. L'ailier américain du FC Barcelone va débarquer sous la forme d'un prêt assortie d'une option d'achat obligatoire estimée à 5M€, comme le révèle ce lundi Mundo Deportivo , confirmant ainsi l'information révélée par RAC1 dimanche. Interrogé sur cette transaction, un agent espagnol s'interroge toutefois sur la somme que déboursera l'OM, sans remettre en cause les qualités du joueur.

«C'est un pari risqué»