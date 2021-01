Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est fixé pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 28 janvier 2021 à 17h10 par T.M.

A la recherche d’un successeur à Morgan Sanson, Pablo Longoria regarderait notamment en Ligue 1. Alors qu’un intérêt de l’OM a été annoncé pour Angelo Fulgini, la position du SCO d’Angers serait déjà connue.

A quelques jours de la clôture du mercato hiverna, Pablo Longoria est toujours à la recherche d’un dernier coup à l’OM. Et après avoir offert un arrière droit (Pol Lirola) et un buteur (Arkadiusz Milik) à André Villas-Boas, c’est désormais un milieu de terrain qui est recherché. Pour cela, le « Head of Football » de l’OM regarde un peu partout, y compris en Ligue 1. Alors que l’option Imran Louza (FC Nantes) a été dévoilée ces dernières heures, cela a également été le cas concernant celle menant au joueur du SCO d’Angers, Angelo Fulgini. A 24 ans, le protégé de Stéphane Moulin pourrait-il être la dernière recrue hivernale de l’OM ?

Angers ne bradera pas son joueur !