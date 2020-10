Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait trouvé la solution pour recruter !

Publié le 1 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Toujours en quête de renforts d'ici le 5 octobre, l'Olympique de Marseille pourrait bien tenter un dernier coup sous la forme d'un prêt.

« Le mercato peut encore donner des bonnes ou mauvaises surprises mais c'est possible qu'on ait des options de dernière minute à évaluer pour les arrivées ou les départs. Je pense que notre mercato a été bien réussi. On a rempli notre effectif pour démarrer les trois compétitions ». Il y a quelques jours, André Villas-Boas affichait sa volonté de voir débarquer un nouveau renfort avant la fin du mercato. Toutefois, après avoir attiré Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, et surtout investi 8M€ pour Luis Henrique, l'OM risque d'avoir dû mal à de nouveau investir sur le marché. Mais un agent français assure que des opportunités sous la forme de prêt pourraient bien se présenter.

«Des prêts vont forcément se débloquer dans les gros clubs»