Mercato - OM : Longoria a tranché pour le successeur de Gasset

Arnaud De Kanel

Comme prévu avant même qu'il signe son contrat, Jean-Louis Gasset va quitter l'OM en fin de saison. Reste désormais au club phocéen de convaincre un entraineur d'accepter de signer dans ce climat très instable. Et selon les informations du 10sport.com, Pablo Longoria a toujours un faible pour Paulo Fonseca.

Cette fois-ci, c'est acté. Dans un entretien accordé à La Provence , Jean-Louis Gasset a bel et bien confirmé son départ en fin de saison. « Je ne pense pas au lendemain. J'ai dit à ma mère : "Dans un mois je suis là". Elle m'attend. Ça ne m'a jamais titillé de rester la saison prochaine ? Non, je voulais connaitre, vibrer, sentir l'OM. Et peut-être que ça sera encore plus fort que ce que j'ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus, j'en ai envie. Où je me vois en juillet ? Aux Bahamas (rires). Mes billets sont réservés ? Non. Je ne sais pas. J'ai ma vie, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et ensuite le destin fera son chemin », a déclaré le coach de l'OM. En coulisses, un profil tire son épingle du jeu.

Longoria a choisi Fonseca

D'après nos informations, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Paulo Fonseca pour devenir le futur entraineur de l'OM. Actuellement à la tête d'un LOSC performant, affichant un jeu attrayant et des résultats probants, le technicien portugais suscite un vif intérêt, d'autant plus qu'il arrive en fin de contrat dans le Nord. Les perspectives de le voir relever un nouveau défi semblent donc élevées, et l'OM souhaite saisir cette opportunité. Paulo Fonseca est ainsi positionné en tête de liste des priorités du club phocéen.

Pas de décision avant fin mai

Après des premiers échanges amorcés fin 2023, l'OM poursuit ses efforts pour convaincre Paulo Fonseca. Selon les informations du10sport.com, Pablo Longoria s'emploie à persuader le technicien portugais des avantages d'une arrivée à Marseille. Les discussions restent actives entre l'OM et Fonseca, qui demeure attentif aux propositions. Cependant, le profil de Fonseca suscite un vif intérêt sur le marché, dépassant largement les frontières de l'OM et du championnat français. Actuellement concentré sur la fin de saison avec le LOSC et animé par le désir de qualifier le club pour la Ligue des Champions, Paulo Fonseca n'envisagera pas de prendre une décision avant la fin du mois de mai. Pablo Longoria serait donc bien inspiré de trouver un plan B pour ne pas se retrouver pris au dépourvu comme l'été dernier.