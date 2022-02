Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a fait une énorme manœuvre pour son recrutement !

Publié le 22 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM durant le mercato hivernal, Cédric Bakambu en a dit un peu plus sur son transfert et la façon plutôt surprenante dont Pablo Longoria a réussi à le convaincre… en se rendant en bas de chez lui !

Les semaines qui ont précédé l’ouverture du mercato hivernal, Jorge Sampaoli n’avait pas caché son envie de voir débarquer un renfort offensif à l’OM, et l’entraîneur argentin avait finalement été entendu. C’est finalement Cédric Bakambu (30 ans), libre depuis son départ de Chine, qui s’est engagé avec le club phocéen après avoir été convaincu par Pablo Longoria. Le nouveau buteur de l’OM a d’ailleurs lâché une anecdote amusante à ce sujet dimanche au micro du Canal Football Club.

« Le président est venu me voir en vas de chez moi »