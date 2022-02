Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de ce joueur de Pochettino sur son intégration !

Publié le 21 février 2022 à 20h45 par A.D.

Lors de l'été 2020, Danilo Pereira a quitté le FC Porto et s'est engagé en faveur du PSG. Interrogé sur le site officiel du club ce lundi, le milieu de terrain portugais s'est livré sur son intégration dans la capitale française.

Désireux de renforcer son milieu de terrain à l'été 2020, Leonardo a décidé de miser sur Danilo Pereira. Arrivé de Porto, l'international portugais a dû s'adapter à un nouveau club, un nouveau pays, une nouvelle culture et une nouvelle langue. Lors d'un entretien publié sur le compte Twitter du PSG ce lundi, Danilo Pereira a profité de l'occasion pour se prononcer sur son intégration.

«Je me sens très bien à Paris parce que c'est une ville mouvementée»