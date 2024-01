Mercato - OM : L’entourage d’un joueur balance

Arnaud De Kanel

En ce début de mercato hivernal, l'OM a accueilli Luis Henrique, de retour de Botafogo où il était prêté. Cependant, l'incertitude plane quant à l'avenir du jeune Brésilien au sein du club phocéen. Ses perspectives de jeu sous la houlette de Gennaro Gattuso restent floues, tout comme la possibilité d'un éventuel départ lors de cette fenêtre de transfert.

A peine revenu et déjà reparti ? C'est la question qui se pose à propos de Luis Henrique, annoncé sur le départ de l'OM cet hiver mais qui pourrait malgré tout rester faute d'offre satisfaisante. « Il est un joueur de l'OM, il est convoqué pour revenir avec nous. Son niveau de qualité peut être utile. Il y a des clubs brésiliens qui ont fait des offres qu'on a refusées parce qu'elles n'ont pas atteint le niveau économique souhaité. On est en réflexion parce qu'il y a des intérêts officiels, huit clubs brésiliens et deux en Europe ont demandé des informations. Si avec un transfert de Luis Henrique, on peut avoir un peu de budget de recruter cet hiver... On est en réflexion », confiait récemment Pablo Longoria.



Henrique ne sait pas s'il veut rester

Cristiano Manica, l'agent de Luis Henrique, a tenté de répondre aux interrogations concernant son client. Problème, le joueur de l'OM ne sait lui-même pas ce qu'il veut. Et visiblement, le club phocéen non plus.

«On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour»