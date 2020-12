Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le rôle de Paul Aldridge se précise enfin !

Publié le 29 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que les fonctions de Paul Aldridge sont toujours mystérieuses, Pablo Longoria assure qu'il collabore bien avec le dirigeant anglais.

Ces derniers jours, dans les colonnes de L'Equipe , Jacques-Henri Eyraud se prononçait concernant la situation du très mystérieux Paul Aldridge : « Il y a eu beaucoup d’incompréhension aussi avec l’arrivée dans le paysage de Paul Aldridge. Il a toujours été positionné comme un consultant, ni plus ni moins, qui devait nous aider à mieux comprendre le marché en Angleterre, son évolution avec le Brexit à l’horizon. Je suis toujours surpris de voir les proportions que peuvent prendre parfois des décisions, sinon des paroles. Il faut toujours faire des efforts pour expliquer ce que l’on veut faire, y compris en interne ». Et Pablo Longoria confirme la tendance.

Longoria en dit plus sur Aldridge