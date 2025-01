Mercato - OM : Le coup de De Zerbi en Arabie Saoudite

Arnaud De Kanel

Première et unique recrue hivernale de l'OM pour le moment, Luiz Felipe a accepté de quitter l'Arabie Saoudite où il évoluait depuis 18 mois, afin de donner un second souffle à sa carrière. Et comme souvent depuis son arrivée, Roberto De Zerbi aurait joué un rôle capital dans l'arrivée de l'ancien défenseur de la Lazio Rome.

Alors que Lilian Brassier, Bamo Meïté et Chancel Mbemba sont en instance de départ, l'OM avait fait du poste de défenseur central sa priorité sur ce mercato hivernal. Les dirigeants n'ont alors pas trainé en bouclant la venue de Luiz Felipe. Et une nouvelle fois, ils ont pu compter sur un solide argument nommé Roberto De Zerbi.

Felipe convaincu par De Zerbi

Après avoir côtoyé Maurizio Sarri, Manuel Pellegrini et Simone Inzaghi, Luiz Felipe voyait d'un très bon œil une collaboration avec Roberto De Zerbi. La Provence indique d'ailleurs dans son édition dominicale que la présence du coach italien sur le banc de l'OM a fini de convaincre le défenseur de signer. Le club phocéen peut donc remercier son entraineur.

Débuts imminents pour Felipe ?

Luiz Felipe pourrait d'ailleurs connaitre ses premières minutes avec le maillot de l'OM ce dimanche face à l'OGC Nice. Convoqué une première fois la semaine dernière, le défenseur central postule à une place dans le groupe.