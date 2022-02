Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Gerson lâche ses vérités sur son intégration !

Publié le 17 février 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Après avoir connu des premiers mois relativement délicats avec l’OM, Gerson semble avoir enfin trouvé ses marques au sein du projet McCourt. Et l’un de ses agents de dévoile sur les coulisses de son intégration à Marseille et sur sa récente montée en puissance avec Jorge Sampaoli.

L’été dernier, l’OM frappait un gros coup sur le marché des transferts avec l’arrivée de Gerson (24 ans), d’autant que l’ancien milieu de terrain de Flamengo était l’une des priorités absolues de Jorge Sampaoli sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, cette opération pourrait finalement atteindre la barre symbolique des 30M€ pour l’OM en fonction des bonus atteints, et Flamengo conserve par ailleurs 25% sur la prochaine revente du milieu de terrain. Une sacrée dépense donc pour le club phocéen, d’autant que Gerson a eu beaucoup de mal à s’acclimater les premiers mois dans son nouveau projet à l’OM après avoir fait l’objet d’une grosse attente auprès des supporters.

« L’attente a rendu les choses un peu difficiles »

L’ancien buteur du LOSC Tulio De Melo, qui a travaillé en tant qu’agent sur le transfert de Gerson à l’OM l’été dernier, s’est confié dans les colonnes de L’Équipe sur l’intégration compliquée du milieu de terrain brésilien : « Il y avait une grande attente autour de lui ce qui a rendu les choses un peu difficiles au début. Il n’est pas encore à 100% mais il se rapproche de son meilleur niveau. Là, il est plus relax, moins nerveux et impatient. Il comprend le français, il prend du plaisir à jouer dans cette équipe et à évoluer au Vélodrome. Il m’a dit que l’ambiance lors du match contre Angers était incroyable. Quand les Marseillais sont chauds, ils ressemblent aux supporters du Flamengo, et ça, ça plait beaucoup à Gerson », assure De Melo. Finalement, Gerson a réussi à trouver ses marques à l’OM et ce malgré le positionnement assez inhabituel dont il fait l’objet avec Jorge Sampaoli, souvent dans une position très haute : « Il s’adapte et fait avec Sampaoli l’a choisi aussi pour ça, pour sa polyvalence et son intelligence à assimiler plusieurs postes. Ce n’est pas un problème », poursuit De Melo.

Sampaoli l’a toujours défendu