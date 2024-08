Mercato - OM : Le cadeau empoisonné du RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint de recruter un numéro 9 afin de compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a décidé de miser sur Elye Wahi, recruté pour 30M€ en provenance du RC Lens. Mais les débuts de l'ancien buteur du MHSC sont très compliqués comme en témoigne sa prestation contre Reims dimanche (2-2). Remplacé en cours de match, il a été conspué par le public du Vélodrome. Et pour Eric Di Meco, les Lensois doivent être bien contents d'avoir réussi à vendre Elye Wahi à ce prix-là.

«J'ai un gros doute sur son niveau»

« Je l’ai suivi l’an dernier parce que j’ai commenté Lens. Moi, j’ai un gros doute sur son niveau. C’est-à-dire que quand un joueur comme ça sur une année met beaucoup de buts et passe au niveau au-dessus, ça peut être difficile. On l’a vu à Lens, ça a été difficile. Et je pense que Lens a été très content de le vendre au prix auquel ils l’ont vendu parce que pour eux, je pense qu’ils n’y croyaient plus », explique l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC avant d’affirmer que le RC Lens n’est pas mécontent d’avoir vendu Elye Wahi.

«Lens a été très content de le vendre au prix auquel ils l’ont vendu»

« Et ça va dans la réflexion de ce qu’il s’est passé dimanche soir, tu ne peux pas empêcher les fans de l’OM d’être fans de foot et d’avoir vu les matchs de Lens l’an dernier et les performances de Wahi. C’est-à-dire que je ne crois pas une seule minute que ce que qu’il s’est passé dimanche soir au Stade Vélodrome, ce n’est que lié à sa performance de dimanche soir. C’est un attaquant qui vendange des occasions », ajoute Éric Di Meco.