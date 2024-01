Mercato - OM : Le boss active deux plans B !

Alexis Brunet

Le chantier principal de l’OM lors du mercato hivernal est le poste de latéral gauche. Pablo Longoria a déjà recruté Ulisses Garcia, mais un autre joueur pourrait débarquer à Marseille d'ici la fin du marché des transferts. Dernièrement le président marseillais a pris des renseignements au sujet de Bradley Locko, et d'Angelino.

Le départ de Renan Lodi de l'OM n'était pas prévu pour cet hiver. Le Brésilien n'avait rejoint Marseille que l'été dernier, et il était parti pour rester plusieurs années. Mais les millions de l'Arabie saoudite ont tout changé, et l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a pris la direction d'Al Hilal.

Garcia a remplacé Lodi

Avec le départ de Renan Lodi, l'OM se retrouvait donc sans véritable spécialiste du poste de latéral gauche. Pablo Longoria a donc dû s'activer rapidement, et le président marseillais a recruté Ulisses Garcia. Ce dernier a débarqué pour environ 3M€ en provenance du championnat suisse, où il était une référence à son poste.

L'OM a sondé Locko et Angelino