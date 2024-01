Mercato - OM : Il débarque à Marseille et n'en revient pas !

Alexis Brunet

L'OM a décidé de réaliser un mercato hivernal très ambitieux. Déjà trois joueurs ont rejoint Marseille cet hiver, Jean Onana, Ulisses Garcia, et Faris Moumbagna. Le dernier cité s'est d'ailleurs exprimé au sujet de son transfert, et il a expliqué qu'il réalisait tout bonnement un rêve en signant pour l'OM.

L'OM cherche à se renforcer cet hiver, et Pablo Longoria essaye de répondre aux besoins de Gennaro Gattuso. Le club phocéen est miné par les absences en raison de la CAN, ce qui force le club phocéen à être un grand acteur du mercato hivernal.

Déjà trois recrues à l'OM

Pour le moment Pablo Longoria a déjà signé trois recrues cet hiver. L'OM a enregistré les arrivées de Jean Onana, Ulisses Garcia, et Faris Moumbagna. Cela pourrait ne pas être terminé, car le président marseillais pourrait encore offrir un latéral gauche à Gennaro Gattuso. On a notamment parlé de la piste Quentin Merlin du FC Nantes, qui serait très chaude. Les noms de Nuno Tavares, et d'Angelino ont aussi été évoqué, mais le club phocéen aurait déjà un accord avec le défenseur français.

«C’est un peu le rêve»