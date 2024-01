Mercato - OM : La dernière signature dévoilée… sur Snapchat

Thibault Morlain

Et de trois pour l’OM ! Après Jean Onana et Ulisses Garcia, c’est Faris Moumbagna qui s’est engagé avec le club phocéen durant ce mercato hivernal. Moyennant 8M€, l’attaquant camerounais va rejoint Marseille en provenance du FK Bodo/Glimt. Un transfert officialisé ce samedi par l’OM, mais quelques heures auparavant, la signature de Moumbougna avait filtré sur les réseaux sociaux.

L’OM profite du mercato hivernal pour apporter de nouvelles armes à Gennaro Gattuso. L’Italien attendait des recrues et jusqu’à présent, il est servi. Jean Onana est venu renforcer le milieu de terrain, Ulisses Garcia débarque au poste de latéral gauche et dans le secteur offensif, l’OM vient de lâcher 8M€ pour s’offrir Faris Moumbagna.

Moumbagna arrive à l’OM

Faris Moumbagna est donc un nouveau joueur de l’OM. Un transfert officialisé ce samedi par le club phocéen. « L’Olympique de Marseille annonce la signature de Faris Moumbagna en provenance du FK Bodø/Glimt. L'attaquant s’est engagé avec le club olympien jusqu'en juin 2028 après le succès de sa visite médicale. (…) Avec la Horde Jaune, le buteur camerounais de 23 ans connaît une année très prospère puisqu'il inscrit 24 buts et délivre 9 passes décisives en 50 matchs à la pointe de l'attaque, jouant ainsi un rôle majeur dans la conquête du titre de champion. Sa puissance et sa capacité à se procurer des occasions permettent également à Faris de s’illustrer sur la scène européenne avec 6 buts en Europa Conference League cette saison. Il contribue ainsi à la qualification de son club pour les 16e de finale et devient même international camerounais juste avant la CAN qu’il dispute actuellement avec les Lions Indomptables », expliquait le communiqué de l’OM.

🔹L’annonce sur de la signature officiel de Faris Moumbagna🇨🇲 c’est fait sur Snap🤣 :pic.twitter.com/bBtAMkDnOz#TeamOM | #MercatOM — Instant OM (@Instant_OM) January 20, 2024

Une signature sur Snapchat