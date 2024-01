Mercato - OM : Il fait son retour à Marseille, Gattuso prépare une surprise ?

Hugo Chirossel

Si trois joueurs, Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna, ont été recrutés, l’OM a aussi renforcé son équipe réserve lors de cette période de mercato hivernal. En ce sens, Stéphane Sparagna, formé à Marseille, a fait son retour, lui qui était parti en 2017. S’il vient dans un premier temps pour renforcer la réserve, il s’est entraîné avec le groupe professionnel cette semaine.

« J’ai l’impression de boucler la boucle. J’ai commencé à l’OM, j’ai fait un bon bout de chemin et puis, là, j’y retourne avec un autre rôle puisque c’est pour encadrer les jeunes de la réserve. Et j’en suis très content . » Six ans et demi après son départ, Stéphane Sparagna a fait son retour à l’OM récemment. Comme il l’a confié à La Provence , le défenseur âgé de 28 ans vient pour renforcer l’équipe réserve de Marseille.

Sparagna s’est entraîné avec le groupe pro

« Focus sur cette nouvelle aventure. Très heureux de retrouver les terrains de l’Olympique de Marseille. Back home », a déclaré Stéphane Sparagna sur Instagram . Une publication sur laquelle on peut notamment le voir à côté de Gennaro Gattuso en train de s’entraîner avec le groupe professionnel. De quoi le voir à l’avenir de nouveau jouer en Ligue 1 ? Dans son entretien accordé à La Provence la semaine dernière, il avait clairement ouvert la porte à cette possibilité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephane Sparagna (@stephanesparagna)

« Si je dois aller faire quelque chose de plus en haut, je me donne le droit d’y croire »