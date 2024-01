Mercato - OM : Retour surprise à Marseille, il fait passer un message à Gattuso

Hugo Chirossel

Dans l’optique de renforcer l’effectif de son équipe réserve, l’OM a bouclé le retour de Stéphane Sparagna. Ce dernier a été formé à Marseille, avant de partir lors de l’été 2017. S’il vient afin d’encadrer les jeunes de l’équipe entraînée par Jean-Pierre Papin, le défenseur de 28 ans ne s’interdit pas d’intégrer le groupe de Gennaro Gattuso.

« J’ai l’impression de boucler la boucle. J’ai commencé à l’OM, j’ai fait un bon bout de chemin et puis, là, j’y retourne avec un autre rôle puisque c’est pour encadrer les jeunes de la réserve. Et j’en suis très content . » Auprès de La Provence , Stéphane Sparagna a confirmé qu’il allait faire son grand retour à l’OM. Comme l’a confié le joueur formé à Marseille, son rôle sera d’encadrer les jeunes joueurs de l’équipe réserve du club.

Mercato - OM : Un gros transfert à Marseille se prépare pour cet été ? https://t.co/E05o1AwdV7 pic.twitter.com/fWdkwccUum — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

« Si je dois aller faire quelque chose de plus en haut… »

Mais Stéphane Sparagna a également fait savoir qu’il n’était pas fermé à l’idée de rendre service à Gennaro Gattuso en équipe première : « L’objectif est de maintenir la réserve et, après, si je dois aller faire quelque chose de plus en haut, je me donne le droit d’y croire. Le football, ça va très vite en haut comme en bas. J’ai tout connu dans ma carrière, donc je vais me donner à fond, avec sérieux, comme je l’ai toujours fait, et puis on verra ce qu’il se passe . »

« Je suis en pleine forme, j’ai encore beaucoup d’années devant moi »