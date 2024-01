Mercato - OM : «Mais d’où il sort ?», un transfert le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant ce mercato d’hiver, l’OM s’est renforcé en attirant trois nouveaux joueurs, méconnus du grand public, à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna. Sur le papier, difficile donc d’estimer que le club phocéen s’est renforcé de manière significative comme le constate Daniel Riolo, qui n’est pas tendre avec le travail de Pablo Longoria.

Le mercato d'hiver s'annonçait animé du côté de l'OM, et il l'est. Le club phocéen a effectivement enregistré les arrivées de Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna, et s'active pour boucler le transfert de Quentin Merlin afin de compenser le départ Renan Lodi qui a filé vers Al-Hilal en Arabie Saoudite. Mais le recrutement marseillais est loin de convaincre Daniel Riolo.

Mercato - OM : Il annonce le départ du boss https://t.co/skGXch9bS0 pic.twitter.com/3dQ1O7bIOY — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Le mercato de l'OM intrigue Riolo

« On ne comprend plus rien au schéma tactique. Le milieu de terrain, c’est terrible, il y avait vraiment besoin d’aller chercher Jean Onana ? Mais qui est Jean Onana en fait ? Ils n’ont que ce qu’ils méritent parce que la débâcle a commencé cet été, dans cette tambouille de mercato incompréhensible qui est renouvelée cet hiver avec Jean Onana, l’autre Sergent Garcia (ndlr Ulisses Garcia), mais d’où il sort lui ? », s’interroge le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«Je vois un Gattuso qui est perdu»