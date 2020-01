Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta est fixé pour cette pépite du Bayern Munich !

Publié le 19 janvier 2020 à 14h00 par La rédaction

Ciblé par l’OM et plusieurs clubs français, Michaël Cuisance ne devrait pas bouger cet hiver d'après les dernières nouvelles en Allemagne.

Arrivé cet été dans la plus grande discrétion au Bayern Munich, Michaël Cuisance (20 ans) n’a joué que deux matchs depuis le début de la saison. Et avec l’argument de lui garantir du temps de jeu, l’OM se pencherait sur la possibilité de le recruter cet hiver, de préférence à moindres frais. Le Toulouse FC, Reims et Metz seraient également intéressés pour se faire prêter le jeune milieu défensif jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, pas sûr que Cuisance fasse son retour dans l'Hexagone...

Le Bayern aurait fermé la porte pour Cuisance