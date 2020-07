Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine vente est déjà identifiée…

Publié le 30 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a absolument besoin de liquidités pour cet été, Maxime Lopez devrait être le prochain joueur phocéen à quitter le club pour prendre la direction du FC Séville.

« Il me reste un an de contrat. Pour l'instant, je n'ai aucun signe de la direction. Je n'ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. J'aimerais bien prolonger c'est sûr mais la balle n'est pas dans mon camp », avait indiqué Maxime Lopez en juin dernier sur son avenir à l’OM, affichant donc de grosses incertitudes à ce sujet. Ces derniers jours, le milieu de terrain marseillais semblait clairement se rapprocher du FC Séville, et cette tendance est en train de se confirmer.

Lopez bien parti pour rejoindre Séville

Comme l’a révélé Estadio Deportivo mercredi, Maxime Lopez aurait déjà trouvé un accord avec le FC Séville et semble donc bien parti pour quitter l’OM cet été. Jacques-Henri Eyraud est en quête de liquidités, et le président du club phocéen réclame pas moins de 12M€ pour céder Lopez à Séville. À ce jour, ce dossier semble donc très bien parti pour être rapidement bouclé…