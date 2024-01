Mercato - OM : La grave erreur de Longoria qui plombe Gattuso

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, Pablo Longoria n’a pas chômé pour renforcer l’effectif de l’OM, mais la plupart des joueurs qu’il a recrutés étaient tous sélectionnables pour la CAN. Un risque qui pose aujourd’hui problème puisque Gennaro Gattuso est contraint de composer son équipe avec de nombreux absents, ce qui annonce un mois de janvier compliqué pour les Marseillais.

En ce début d'année, plusieurs clubs de Ligue 1 sont particulièrement impactés par la CAN. A commencer par l'OM qui a notamment perdu Azzedine Ounahi, Amine Harit, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Chancel Mbemba et Ismaïla Sarr. Parmi ces six joueurs, trois ont été recrutés l'année dernière. Sans oublier Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia, qui aurait également pu prendre part à la compétition si leur sélection respective avait été qualifiée. Par conséquent, Sofiane Zouaoui estime que Pablo Longoria a pris un trop gros risque.

«Quand il y a 7 joueurs qui peuvent partir à la CAN, je trouve que cela fait beaucoup»

« Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas recruter des joueurs africains. Mais, évidemment, lorsque l’on parle de proportionnalité et de quantité, quand on est Pablo Longoria, qui connaît le football, cela ne doit pas être mis de côté et c’est un débat intéressant. Quand il y a 7 joueurs qui peuvent partir à la CAN, je trouve que cela fait beaucoup », lance le journaliste de Winamax au micro de l’ After Foot sur RMC , avant d’en rajouter une couche.

«C’est une faute»