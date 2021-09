Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli a tout tenté pour David Luiz !

Publié le 16 septembre 2021 à 20h30 par T.M.

Alors que David Luiz a décidé de retourner au Brésil en s’engageant avec Flamengo, l’ancien joueur du PSG aurait très bien pu retrouver la Ligue 1. Cet été, Jorge Sampaoli a visiblement fait un incroyable forcing pour le tenter de convaincre de signer à l’OM.

Cet été a marqué le réel départ du nouveau projet de l’OM avec Pablo Longoria comme président et Jorge Sampaoli comme entraîneur. L’Espagnol s’est ainsi démené pour offrir de nombreux renforts à l’Argentin afin qu’il dispose de l’effectif dont il souhaitait pour pouvoir évoluer sur tous les tableaux. Et Longoria a frappé puisque pas moins de 11 recrues ont posé leurs valises sur la Canebière. Mais le président phocéen n’a pas été le seul à travailler sur ce recrutement puisque Sampaoli a lui aussi pris certains dossiers en main. Alors que l’entraîneur de l’OM a été décisif concernant l’arrivée de Luan Peres, son ancien protégé à Santos, d’autres pistes avaient été activées par Jorge Sampaoli. Cela a notamment été le cas avec David Luiz. Cet été, l’ancien d’Arsenal était libre de tout contrat. L’OM a donc tenté sa chance. Comme révélé par le10sport.com, les contacts ont été nombreux entre le technicien argentin et David Luiz et cela a même abouti a une offre d’un contrat de deux ans.

Sampaoli a abattu toutes ses cartes !