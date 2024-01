Mercato - OM : Jackpot à Marseille pour un transfert ?

Arnaud De Kanel

L'OM touche au but dans un dossier mercato. Alors que Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia sont les deux seuls milieux de terrain d'expérience de l'effectif pour au moins les deux prochaines semaines, le club phocéen se devait de réagir sur le marché. Jean Onana devrait rejoindre la cité phocéenne et il pourrait même effectuer ses débuts le week-end prochain.

La première recrue hivernale de l'OM est sur le point d'arriver ! Six mois après son départ du RC Lens, Jean Onana devrait enfiler la tunique olympienne dans les prochaines heures. S'il manquera bien évidemment la rencontre de ce dimanche en Coupe de France, il pourrait néanmoins jouer le week-end prochain si son transfert est bouclé d'ici là.

Onana arrive à l'OM

Comme révélé par Fabrizio Romano puis confirmé par L'Equipe , Jean Onana est attendu dans les prochaines heures du côté de l'OM où il devrait être prêté avec option d'achat. Le polyvalent milieu de terrain coche toutes les cases recherchées et il pourrait rendre service immédiatement.

Déjà dans le groupe contre Strasbourg ?