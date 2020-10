Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Issue imminente dans le dossier Maxime Lopez !

Publié le 5 octobre 2020 à 19h15 par La rédaction

Maxime Lopez serait sur le point de rejoindre Sassuolo. Le milieu de terrain de l’OM pourrait être lié au club italien jusqu’en 2025.

Alors qu’il ne fait plus partie des premiers choix d’André Villas-Boas, Maxime Lopez pourrait bien quitter l’OM ce lundi. Le milieu de terrain pourrait se rendre en Italie où il pourrait s’engager avec Sassuolo. Administrateur délégué du club italien, Giovanni Carnevali a d'ailleurs évoqué la possible arrivée de Maxime Lopez. « Ce n'est pas facile. Nous essayons de finaliser l'opération dans les prochaines heures pour réaliser le meilleur mercato possible. Nous espérons pouvoir compléter l'équipe pour (Roberto) De Zerbi. Maintenant, notre idée est de garder nos meilleurs joueurs et recruter des joueurs de qualité » a-t-il déclaré. Et ce dossier pourrait bien se décanter…

Maxime Lopez à Sassuolo, c’est imminent

Selon les informations de Florent Germain, Maxime Lopez serait proche de rejoindre la Serie A et Sassuolo. Le joueur et ses agents finaliseraient les derniers détails du transfert qui serait imminent. De son côté, Loïc Tanzi indique que le milieu de terrain devrait arriver sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une option d'achat qui sera levée si le joueur venait à disputer 25 matchs cette saison. Autrement dit, si Maxime Lopez venait à atteindre le nombre de matchs fixés, alors un contrat de quatre ans se déclenchera automatiquement et permettra à l’OM de récupérer une petite indemnité de transfert.