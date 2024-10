Mercato - OM : Ils balancent sur la signature de De Zerbi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir annoncé son départ de Brighton, Roberto De Zerbi était promis aux plus grands clubs européens cet été. Manchester United, Bayern Munich… L’Italien était annoncé chez des cadors, mais à la surprise générale, c’est l’OM qui a raflé la mise. De Zerbi a posé ses valises à Marseille, où il a signé pour 3 saisons et ceux qui le connaissent bien sont revenus sur ce choix de carrière.

Il y a quelques semaines, qui aurait pu dire que Roberto De Zerbi serait aujourd’hui l’entraîneur de l’OM ? C’est aujourd’hui pourtant une réalité, l’Italien est bel et bien sur le banc du club phocéen. Quel coup réalisé de la part de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. L’OM s’est offert l’un des entraîneurs les plus courtisés d’Europe, l’ayant fait signer un contrat de 3 ans. Mais forcément, ce choix de carrière de De Zerbi a suscité quelques interrogations.

« Il a senti une étincelle »

Comment Roberto De Zerbi en est arrivé à signer à l’OM ? Ancien joueur de l’entraîneur italien, Mehdi Bourabia a confié pour 1899 L’Hedbo : « C’est un choix qui lui ressemble, parce qu’il ne raisonne pas toujours comme les autres. Je trouve que ça colle surtout sur le plan de la ferveur ». Un membre du cercle privé de De Zerbi a par ailleurs expliqué : « Peut-être l’ego de reconstruire lui-même avec un grand club plutôt qu’en trouver un déjà prêt à gagner ? Ce qui est sûr, c’est qu'il a senti une étincelle. Il s’est senti extrêmement désiré par Mehdi Benatia. Son but est de reconstruire l’équipe puis de rivaliser avec Paris ».

« Convaincu d’avoir pris la bonne décision »

De son côté, Roberto De Zerbi n’a aucun regret d’avoir signé à l’OM. Bien au contraire. Il estime même avait fait le bon choix. « A Marseille, je dors bien parce que je pense qu’on fait les choses très bien. C’est ma 11ème année d’entraîneur, je ne suis pas un premier. C’est l’une des années où on travaille le mieux et je ne parle pas que de moi mais aussi du staff, des joueurs, du club, de tous ceux qui gravitent autour. J’ai de grandes motivations personnelles et je suis très bien ici. J’ai choisi de venir et je suis convaincu d’avoir pris la bonne décision. Il y a les conditions pour bien faire », a confié De Zerbi pour 1899 L’Hebdo.