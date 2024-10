Mercato - OM : Il paie déjà cher son transfert !

Thomas Bourseau

Une saison et puis s’en va. Voilà comment on pourrait résumer le passage d’Ismaïla Sarr à l’Olympique de Marseille. Transféré pour 15M€ à Crystal Palace, l’ailier sénégalais de 26 ans n’a clairement pas fait son trou dans le sud de Londres. Bien au contraire...

Après seulement une saison à l’OM où il n’a pas fait l’unanimité, Ismaïla Sarr a été invité à aller voir ailleurs par le tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia. Les deux têtes pensantes du projet sportif de l’Olympique de Marseille sont parvenues à trouver un acheteur pour l’international sénégalais de 26 ans : Crystal Palace.

«Il est peu présent et pèse peu dans le jeu de Palace pour le moment»

Les dirigeants de l’OM et de Crystal Palace ont trouvé un terrain d’entente pour une indemnité de transfert de 15M€. Néanmoins, hormis face à Liverpool (0-1), Ismaïla Sarr n’a jamais disposé d’une place de titulaire en Premier League depuis le coup d’envoi de la saison. D’ailleurs il n’est même pas un remplaçant de luxe puisqu’il n’a ni débloqué son compteur but ni délivré la moindre passe décisive à ses coéquipiers. « Quand Ismaïla Sarr est arrivé à Crystal Palace, on s’est dit que ça pouvait être quelque chose d’intéressant par rapport à sa manière de jouer. Surtout que l’entraîneur, Oliver Glasner, veut des ailiers rapides. Mais ça n’a pas bien démarré pour lui. À part le dernier match contre Liverpool où il était titulaire, il ne l’est jamais sinon. Il est peu présent et pèse peu dans le jeu de Palace pour le moment. Il n’est pas non plus aidé par une équipe qui semble totalement amorphe ». a confié Salim Baungally dans des propos rapportés par Foot Mercato.

«Sarr ce n’est pas top. Loin de là»

Le spécialiste Premier League de RMC Sport a d’ailleurs évoqué l’éventuel licenciement de son entraîneur Oliver Glasner prochainement. De quoi débloquer la situation sportive d’Ismaïla Sarr à Crystal Palace ? « Glasner devrait potentiellement être limogé parti comme c’est. Palace a besoin de résultats rapidement. Peut-être qu’un nouveau coach pourra donner un nouvel élan à l’équipe et à Ismaïla Sarr. Mais pour être honnête, aujourd’hui, Sarr ce n’est pas top. Loin de là ». Le suspense reste entier, mais force est de constater que Sarr ne vit pas la meilleure période sportive de sa vie à Londres.