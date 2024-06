Mercato - OM : Il annonce un très gros coup à 12M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM passe aux choses sérieuses sur le mercato. Après avoir officialisé la signature de Roberto De Zerbi, le remaniement de l'effectif se poursuit. De nombreux départs sont attendus alors que celui de Vitinha a été officialisé. Dans les sens des arrivées aussi ça devrait bouger, et le club phocéen a ainsi annoncé un accord avec Watford pour le transfert d'Ismaël Koné qui va débarquer pour environ 12M€ en provenance de Watford. Un très joli coup à en croire Julien Laurens.

OM : «Je suis tombé amoureux», du lourd est annoncé avec De Zerbi ! https://t.co/pfU3Y7zGy2 pic.twitter.com/fHtMVKNjwx — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Ismaël Koné, le très gros coup de l'OM ?

« Après Isamïla Sarr et Ilman Ndiaye, l’OM va chercher un autre joueur de Championship. Moi, j’ai des échos très positifs sur Ismaël Koné. On l’avait vu avec le Canada en match amical avant l’Euro, il nous avait tapés dans l’œil, ça avait été le meilleur milieu de terrain avec Kanté. 12M€ on me dit que ce n’est pas cher du tout, maintenant on va voir sur le terrain », assure le correspondant de RMC en Angleterre au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

«12M€ on me dit que ce n’est pas cher du tout»