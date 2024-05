Mercato - OM : Habib Beye annonce sa décision !

Arnaud De Kanel

Champion de National avec le Red Star, Habib Beye a la cote sur le marché. A la recherche d'un nouvel entraineur, l'OM en a fait l'une de ses alternatives à la piste prioritaire menant à Paulo Fonseca comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Red Star, OM, Reims... Beye a pris sa décision !

L'OM va démarrer une nouvelle ère. Il ne reste plus que deux matchs à Jean-Louis Gasset avant de plier bagages et se reposer après un début d'année 2024 très chargé émotionnellement pour lui. Pablo Longoria souhaite placer Paulo Fonseca sur le banc phocéen comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, mais il a également des plans B en tête en cas d'échec dans ce dossier. Le président de l'OM a notamment coché le nom d'Habib Beye, tout juste champion de National avec le Red Star et qui clame depuis plusieurs semaines son envie de rejoindre un club de première division. Et la semaine dernière, le Sénégalais a pris une grosse décision pour son avenir.



Mercato - OM : La presse italienne annonce le successeur de Gasset ? https://t.co/qMTf4fanmg pic.twitter.com/FcY33g7n5m — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Beye quitte le Red Star !

La décision est prise pour Habib Beye ! A la suite d'une réunion avec les dirigeants du Red Star, l'entraineur sénégalais a annoncé son départ du club audonien. « Pourquoi je quitte le Red Star ? Je l’ai annoncé à mes joueurs aujourd’hui et à la direction. C’était un projet qu’on m’a donné il y a presque 3 ans avec l’ambition de monter en Ligue 2. Aujourd’hui, on arrive au bout de ce projet, à la fin de mon contrat. On a vécu une aventure exceptionnelle avec les joueurs et aujourd’hui, à partir du moment, où on a atteint cet objectif, on s’est dit que c’était peut-être le moment de changer de vision pour moi. Comme je l’ai dit, je veux entraîner au très haut niveau », a-t-il confié sur Canal+ mercredi dernier. Il a ensuite confirmé son ambition d'entrainer en Ligue 1.

Beye veut la Ligue 1