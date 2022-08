Foot - Mercato - OM

OM : Longoria reçoit un nouveau message pour ce chouchou de Tudor

Publié le 22 août 2022 à 09h15 par La rédaction mis à jour le 22 août 2022 à 09h18

Actuellement à la recherche d’un défenseur central pour renforcer l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria n’en oublie pas les autres postes à renforcer au sein de l’effectif phocéen. Et tout récemment, l’Espagnol aurait activé une nouvelle piste surprise, menant à Ruslan Malinovskyi, de l’Atalanta Bergame. Gian Piero Gasperini, entraîneur de la formation italienne, est revenu sur la situation de son joueur.

Pablo Longoria a encore une fois sorti une piste surprise de son chapeau. Quelques semaines après avoir bouclé, en sous-marin, l’arrivée de Luis Javier Suarez en provenance de Grenade, le président de l’OM serait actuellement en train de travailler à la venue de Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien de l’Atalanta Bergame aurait tapé dans l’oeil de l’Espagnol, qui souhaiterait beaucoup le faire venir à l’OM. Et une nouvelle déclaration de la part du coach du milieu de la Dea a été faite…

« Ils brodent tous un peu dessus »

Ainsi, lors de la conférence de presse à l’issue du match opposant l'Atalanta à l'AC Milan (1-1), Gian Piero Gasperini est revenu sur la performance de Ruslan Malinovskyi, auteur du seul but de la Dea , mais aussi sur sa situation. « Ils brodent tous un peu dessus. Il a toujours joué. Il est aussi entré au Genoa, il a joué les matches amicaux. Le fait qu’en tant qu’entraîneur je puisse demander des attaquants est normal, je le fais depuis de nombreuses années. L’année dernière, nous avons payé l’absence de buteurs. Ce n’est pas une coïncidence si le Napoli recrute devant, l’Inter, la Juve et la Roma aussi ; il doit y avoir une raison, non ? » a-t-il lâché. De quoi refroidir les ardeurs de l’OM ?

« C’est un joueur arrivé avec les caractéristiques d’un regista »