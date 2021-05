Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson aurait fait une terrible annonce en coulisses !

Publié le 21 mai 2021 à 13h10 par A.M.

Alors que l'OM fait le forcing en coulisses pour recruter Gerson, le milieu offensif brésilien aurait annoncé aux dirigeants de Flamengo qu'il ne se voyait pas rejoindre Marseille.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'Olympique de Marseille multiplie les contacts avec Flamengo pour le transfert de Gerson au point d'avoir déjà transmis deux offres au club carioca, dont la dernière avoisine les 26M€. Les dirigeants brésiliens réclament toujours environ 30M€, mais les positions des deux clubs se rapprochent, ce qui permet à l'OM d'entamer des discussions concrètes avec Gerson.

Gerson serait réticent à l'idée de rejoindre l'OM