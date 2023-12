Mercato - OM : Gattuso réclame des transferts, une annonce va tomber

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans quelques jours, le mercato d'hiver ouvrira ses portes, et l'OM pourrait bien se montrer actif, notamment pour compenser les nombreux départs à la CAN. Présent en conférence de presse ce mardi, Gennaro Gattuso a confirmé qu'il attendait des renforts et que Pablo Longoria ferait prochainement une annonce à ce sujet.

Le 1er janvier prochain, le mercato d'hiver ouvrira ses portes, et plusieurs clubs de Ligue 1 devraient s'activer compte tenu du fait que la CAN va mobiliser de nombreux joueurs. Y compris l'OM qui pourrait perdre pas moins de neuf joueurs dont Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu, François Mughe et Bamo Meïté. Par conséquent, Gennaro Gattuso ne cache pas son intention de se renforcer cet hiver.

«Le président est déjà au courant de toute la situation»

« Le président est déjà au courant de toute la situation. Je pense que ce seront Stéphane, Medhi Benatia qui s'exprimeront. Moi, je vais respecter. Eux, ils savent ce qu'on s'est dit entre nous. Donc, je pense que c'est juste que le président s'exprime là-dessus. Je pense qu'il va organiser une conférence de presse jeudi pour parler effectivement de nos capacités, de nos possibilités économiques et des choix que l'on pourrait faire », assure l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«Pablo va s'exprimer là-dessus»