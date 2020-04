Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt n'est pas prêt de vendre de l'OM !

Publié le 21 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Ces derniers jours, les rumeurs d'une vente de l'Olympique de Marseille ont circulé, Frank McCourt étant possiblement lassé de la situation et des problèmes financiers du club phocéen. Toutefois, selon Jean-François Brocard, économiste du sport au CDES de Limoges, l'homme d'affaires américain n'a aucun intérêt à vendre aujourd'hui.

« Quand vous avez un actif financier qui perd de la valeur - ce qui est le cas de l'OM comme des autres clubs - si vous le vendez aujourd'hui, il est évident que vous en retirerez bien moins que ce que vous pourrez obtenir dans deux ans. Aujourd'hui, on est certainement au plus bas de ce que peut être la valorisation de l'OM, ce qui reviendrait à le vendre au plus mauvais moment . » Contacté par Le Phocéen , Jean-François Brocard, économiste du sport au CDES de Limoges, est très clair, Frank McCourt n'aurait aucun intérêt à vendre l'OM aujourd'hui puisqu'il perdrait de l'argent compte tenu de la conjoncture économique. En réalité, la seule option qui pousserait l'homme d'affaires américain à céder le club phocéen serait une subite perte d'argent personnelle.

McCourt n'a quasiment aucun intérêt à vendre l'OM aujourd'hui