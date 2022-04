Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet a pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 24 avril 2022 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 24 avril 2022 à 9h07

A 34 ans, Dimitri Payet a les idées claires et n’envisage pas de prendre sa retraite avant 2024 et la fin de son contrat actuel avec l’OM.

Après une saison 2020-2021 compliquée, Dimitri Payet est revenu à son meilleur niveau. En Ligue 1, le capitaine de l’OM en est à 12 buts et 8 passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur buteur et passeur du club, rien que ça. Mais à 34 ans, Dimitri Payet n’a plus les jambes de ses 20 ans et Jorge Sampaoli l'a bien compris. Dès qu’il le peut, l’entraîneur de l’OM fait en sorte de ménager son numéro 10 afin de s'éviter une blessure. Mais dans l’esprit de Payet, tout semble clair.

Pas de retraite avant 2024