Mercato - OM : Deux gros transferts annoncés en direct ?

Hyper actif sur le mercato, l’OM n’en a toutefois pas terminé de son été. D’ici vendredi soir, le club phocéen espère toujours recruter au moins un avant-centre, mais souhaite surtout dégraisser son effectif. Dans cette optique, Daniel Riolo estime que deux joueurs, en dehors du loft, pourraient partir.

Après avoir animé le mercato estival, l'OM espère désormais dégraisser d'ici vendredi soir, date à laquelle se termine le marché des transferts. Un loft a été mis en place avec des joueurs tels que Chancel Mbemba, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout. Mais d'après Daniel Riolo, deux autres Marseillais pourraient partir.

Harit toujours sur le départ ?

« Il y a deux joueurs qui a priori s’il y a des offres peuvent partir. C’est Amine Harit, qui a l’air de vouloir tellement rester qu’il se défonce sur le terrain et qui veut donner une bonne impression. Il est positionné un poste important, derrière l’attaquant, ce qui lui convient parfaitement lui qui est une sorte de 10. Il va falloir se décider sur on continue ou pas avec lui et dans ce cas là, ça devient quasiment un leader dans cette équipe », révèle dans un premier temps l’éditorialiste de RMC au micro de l’After Foot, avant de dévoiler l’autre joueur qui pourrait quitter l’OM.

Kondogbia aussi ?

« Et l’autre joueur, c’est Kondogbia. Il a dit je n’ai pas fait une bonne année, gardez moi, j’ai envie de continuer, machin. Moi je l’ai trouvé moyen ce soir. A côté d’Hojbjerg, si tu gardes Kondogbia, je ne vois pas dans ce double pivot ce que Veretout a de moins que Kondogbia. Rongier, j’espère qu’il va vite revenir. Rongier dans un double pivot, l’OM va se régaler. Moi Kondogbia, je ne suis pas convaincu, je ne vois pas ce qu’il apporte. Veretout, qui est tricard, qui est dans le loft où on lui dit dégage on ne veut plus, mais qu’est-ce qu’il a moins que Kondogbia ? », s’interroge Daniel Riolo.